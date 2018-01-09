Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. "Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", – сказал Шевченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник. Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что по его информации убийцей И.Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию".



"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходные", - написал он.



В то же время по данным сайта Strana.ua, подозреваемым в убийстве Ноздровской, которого задержала полиция, оказался Юрий Россошанский, 1954 года рождения. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому - водителю, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.







