Украинские радикалы блокировали вход в Киево-Печерскую лавру

Украинские радикалы из националистической организации С14 вчера блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, сообщается на странице организации в Facebook.



В понедельник сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что около 30 человек в балаклавах из группировки С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. На странице организации в Facebook сказано, что ее участники проводят у Киево-Печерской лавры "акцию против ФСБ".



Собравшиеся держали в руках файеры и транспаранты. Переговоры с протестующими вел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

