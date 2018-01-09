Аваков рассказал, когда полиция выложит доказательства по Юрию Россошанскому

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил задержание подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Также он попросил подождать обнародования всей информации после окончания всех следственных действий. Об этом министр написал на Facebook-странице. "Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские.

Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра", - указано в опубликованном сообщении.



Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что вероятным мотивом убийства правозащитницы Ирины Ноздровской была месть за ее профессиональную деятельность.



Он также заявил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.



Тело Ноздровской нашли утром в понедельник, 1 января 2018 в одной из рек Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.



В конце декабря 2017 апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.