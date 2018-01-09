В Праге умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр.

Одноклубник экс-зятя Юлии Тимошенко Карра по байкерскому клубу Падонки подтвердил информацию о смерти рок-музыканта.



По словам Александра Сироты, Карр скончался в Чехии. Печальную весть донесли общие друзья.



"Он умер естественной смертью. Утром ему стало плохо и его забрала скорая помощь. А причину смерти назовет судмедэксперт", - отметил он в комментарии "Стране".



Где именно будет похоронен экс-зять Тимошенко, одноклубник Карра не знает. На вопрос поедет ли он на похороны, Сирота ответил: "Все будет зависеть от того, где его будут хоронить".



Также информацию о смерти Карра подтвердили на странице музыкальной группы Death Valley Screamers в социальной сети Facebook.



"Мистер Шон Карр скончался во сне в 10 утра 8 января 2018 в Праге. Его дочь Чарли была с ним.



В одну из наших спокойных ночей после репетиции он рассказывал о своей любви к своей дочери Чарли и сыну Джакс, и хотел, чтобы группа (Death Valley Screamers - Прим.Ред.) играла и дальше. Но больше, чем когда-либо, он любил рассказывать о своих детях. Его глаза по-настоящему блестели, когда он говорил о них", - отметили коллеги музыканта.

