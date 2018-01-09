В Белоруссии сделают двух конкурентов Tesla

В Белоруссии будут созданы два варианта собственного электромобиля, сообщил заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Олег Еловой журналистам. Одни из них сделают на базе завода "БелДжи", а второй, малобюджетный, - на базе этого института, пишет "Беларусь сегодня".



"Второй вариант - это, скажем, кар для садово-парковых зон, - рассказал Еловой. - Из него со временем может вырасти недорогой городской электромобиль. Скажем, для сервисных служб - такси и доставки, почты. В перспективе он может стать служебным автомобилем организаций".



Планируется, что первые опытные образцы будут курсировать в Ботаническом саду Минска, который находится напротив института. Там будут отработаны технические решения, связанные с особенностями эксплуатации электромобиля, в том числе вопросы зарядки батареи, сообщается в публикации.



На этом образце может быть реализована и другая идея института - о беспилотном транспорте, поскольку электромобиль будет двигаться по парку по заданному маршруту, добавил Еловой.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработчикам белорусского электрокара равняться на американскую Tesla и создать лучшую в мире батарею для электромобилей.



На совещании по вопросам автомобилестроения 31 августа Лукашенко рассказал, как протестировал последнюю модель Tesla, и похвалил американцев, которые "создали суперавтомобиль".



Тогда же он сообщил, что ознакомился и с представленным ранее образцом первого белорусского электрокара, сделанного на базе серийной китайской модели GeelySC7 местной сборки.



"Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично", - сказал Лукашенко. Вместе с тем он подчеркнул, что до уровня Tesla еще далеко и необходима дальнейшая техническая работа в этом направлении.



Экспериментальный образец первого белорусского электромобиля представила в августе Национальная академия наук. Отмечалось, что это будет городской автомобиль, который можно заряжать от обычной электрической розетки. Когда он поступит в производство, пока неясно.





