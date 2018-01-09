В BellingCat считают, что "Азов" на Донбассе давно использует летальное оружие из США

Исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер сообщил, что украинские войска полка "Азов" на Донбассе давно получили летальное вооружение из США.



Об этом он сообщил в Twitter.



"Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже есть летальное вооружение из США", - заявил Толлер.



Он также отметил, что речь идет о гранатометах, которые были у бойцов "Азова" в июле 2017 года.



Как сообщалось, США планируют передать Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Вместе с тем, США настаивают, чтобы вооружение находилось в тылу и также опасаются, чтобы оружие не попало в руки врага и не было использовано против украинских военных.



Напомним, что в США обеспокоены тем, что американские военные технологии могут попасть к российским военным после предоставления оборонительного оружия Украине. Об этом сообщала The Wall Street Journal.



