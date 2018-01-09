В Полтаве ограбили волонтерскую машину с продуктами для "бойцов"

В ночь на 9 января в Полтаве неизвестные ограбили машину волонтеров, украв приготовленные для "бойцов" продукты и подарки. Об этом сообщил председатель Полтавской городской организации ВО Свобода Юлиан Матвийчук странице в Facebook.



Он рассказал, что авто оставили на ночь у подъезда, чтобы сегодня утром поехать.



"Нагрузили полную машину грибов, колбасы, соков, мяса, печенье, различных сладостей и полный прицеп березового сока. На ночь оставили авто возле подъезда, чтобы сегодня утром поехать. Ночью машину вскрыли через боковое стекло", - написал Матвийчук.



По его словам, машина военная, внутри были каски и бронежилеты, однако это не остановило грабителей.



Он отметил, что некоторым ребятам родители целенаправленно передавали посылки с Волыни, и пообещал, что машину после небольшого ремонта догрузят, "и ребята на фронте все же получат рождественские подарки".

