Жена Россошанского заявила о записке, в которой он говорит, что возьмет вину на себя из-за травли

Задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский оставил записку, в которой говорит о готовности взять вину на себя из-за "травли".



Об этом заявила его жена Ольга Россошанская, пишут "Факты".



"Перед этим Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: "Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких". Нарисовал схему кладбища, где его похоронить. Я испугалась, что он покончит жизнь самоубийством. А оказалось, он решил все взять на себя", - рассказала Россошанская



В записке содержался следующий текст: "Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали".



"Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, вся эта фальш, меня достала", - написал Юрий Россошанский.



При этом Ольга Россошанская не верит, что ее муж мог совершить это преступление. "Не представляю, как он мог сделать это физически. Да еще и в то время, когда по селу ходили люди. Ведь, по версии следствия, это был вечер, а не ночь. А потом, как следует из их версии, он взял ее на плечи и понес… Я этого не представляю", - сказал жена подозреваемого.



Угрозы Ирине Ноздровской на суде она пояснила тем, что ее мужа "все допекло".

