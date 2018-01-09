Иммиграция из Украины в Израиль выросла на 20%

На протяжении 2017 года в Израиль прибыл 7 161 украинец. Показатель прироста численности новых граждан из Украины вырос почти на 20% в сравнении с 2016 годом.



Об этом говорится в итоговом отчете по числу новых репатриантов и вернувшихся израильтян, прибывших в Израиль в минувшем году, опубликованном отделом Министерства алии и интеграции, сообщает 9 канал.



Согласно опубликованным данным, в 2017 году в Израиль прибыло 34 200 человек: 28 600 новых репатриантов и 5 600 вернувшихся израильтян. Показатель прироста численности новых граждан в 2017 году в общем вырос на 5% в сравнении с 2016 годом.



Указывается, что больше всего людей – 7 188 человек – приехало из России (в 2016 году – 7 192). На втором месте по числу иммигрантов – Украина (7 161, в прошлом году – 5 994). Из Франции приехало 3 389 человек (в прошлом году – 4 802), из США – 2 929 человек (в прошлом году – 3 150).



Также увеличилось в 2017 году количество новых репатриантов из Беларуси (971), Эфиопии (1311), Бразилии (674), Великобритании (504), Канады (369) и Турции (388).

