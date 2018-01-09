В Польше женщина держала украинцев в рабстве

В польском городе Вроцлав 44-летнюю польку обвиняют в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Средии ее жертв были также украинцы. Об этом сообщает Polskie Radio.



В окружной прокуратуре сообщили, что Агнешка Г. использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. Ей предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касаются торговли людьми.



Женщина занималась набором работников и назначением работ для трех строительных компаний во Вроцлаве. По словам Пограничной службы, Г. отбирала у работников паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.



В отношении граждан Украины применяли также так называемый механизм долгов, то есть за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить понесенные расходы, связанные с трудоустройством иностранцев.



Женщина, по словам следователей, также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплаты. Работников наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки.

