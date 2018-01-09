Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице упала на 9,5%

В столице зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,5% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.



По его словам, за 1-ю неделю эпидсезона 2018 года показатель заболеваемости составил 454,7 и ниже эпидемического порога на 42,8%.



В Киеве зарегистрировано 13 304 больных гриппом и ОРВИ, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для этого периода уровне, добавил Н.Поворозник.



"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения, однако отмечено незначительный рост среди взрослого населения. В целом взрослых заболело 4 369 против 4 288 за 52-ю неделю, рост на 2,3%, детей - 8 935 против 10 285, рост на 15,1%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,2%, на предыдущей неделе - 70,6%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 19,6% - 2 657 случаев, что составляет 29,7% от общего количества детей, которые заболели (за 52-ю неделю 3178 - 30,9%) и 20,0% (за 52-ю неделю - 21,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.



По его словам, в учреждения здравоохранения города за 1-ю неделю текущего года госпитализированы 208 человек, из них - 154 детей.



"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 203 человека, с начала эпидемического сезона - 25 239 человек, из них - 6 227 детей", - добавил Н.Поворозник.

