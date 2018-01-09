В Сахаре снова выпал снег

В алжирском городе Айн-Сефра в пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Об этом сообщила алжирское издание TSA.



Снег выпал утром в воскресенье, 7 января. Толщина снежного покрова составляла примерно 40 сантиметров, однако уже к вечеру он растаял, так как температура воздуха составляла примерно пять градусов Цельсия.



Фотограф Карим Боучатата заснял необычное зрелище и выложил в своем Twitter-аккаунте.



За последние 37 лет снег выпадал в Сахаре всего три раза, последний раз — в конце 2016 года. Тогда снегопад длился сутки, а местные жители были очень сильно удивлены аномальному погодному явлению.



Сахара — крупнейшая пустыня на Земле. Она занимает около тридцати процентов африканского континента, а ее площадь составляет приблизительно девять миллионов квадратных километров. Годовая норма осадков составляет от 80 до 100 миллиметров в разных районах пустыни.

