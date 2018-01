Найдена неожиданная опасность болеутоляющего

Исследователи из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что ибупрофен способствует бесплодию у мужчин. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает издание Science Alert.



В 2017 году было зафиксировано 50-процентное снижение количества сперматозоидов у мужчин, проживающих в странах Запада. По мнению специалистов, причиной являются гормональные нарушения, вызванные, например, чрезмерным употреблением лекарственных препаратов.



В исследовании датских ученых принял участие 31 мужчина в возрасте 18-35 лет. Одной части испытуемых в течение шести недель давали умеренную дозу ибупрофена — 600 миллиграммов в день, что эквивалентно трем таблеткам. Другая группа принимала плацебо.



В течение двух недель у мужчин, принимающих препарат, отмечалось усиление выработки лютеинизирующего гормона. Это соединение выделяется клетками гипофиза для регуляции работы репродуктивных органов. Оно влияет на синтез тестостерона — другого гормона, необходимого для образования сперматозоидов. Однако при увеличении концентрации лютеинизирующего гормона может возникнуть состояние, называемое компенсирующим гипогонадизмом. Организм резко снижает выработку тестостерона, что приводит к бесплодию.



Дисфункция яичек может также сопровождаться снижением полового влечения, уменьшением мышечной массы, хронической усталостью и депрессией. Однако ученые отмечают, что в ходе эксперимента негативные последствия приема ибупрофена в умеренных дозах были слабо выражены. Однако при гораздо более длительном приеме обезболивающего в больших дозах, к котором прибегают, например, спортсмены, работа репродуктивной системы может значительно ухудшиться.