В Тихом океане кит спас женщину от акулы

В Тихом океане у берегов островов Кука 25-тонный горбатый кит спас женщину-биолога от тигровой акулы, передает The Independent.



Биолог Нан Хаузер рассказала, что подобное поведение может быть доказательством интуитивной природы кита защищать другие виды, включая людей.



Гигантский кит спрятал 63-летнюю женщину под грудным плавником и толкал ее головой от акулы.



Второй кит также пытался отвлечь акулу от нее, хлопнув хвостом по воде.



Вскоре женщина смогла добраться до лодки с другими учеными.

