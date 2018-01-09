В Тихом океане кит спас женщину от акулы
В Тихом океане у берегов островов Кука 25-тонный горбатый кит спас женщину-биолога от тигровой акулы, передает The Independent.
Биолог Нан Хаузер рассказала, что подобное поведение может быть доказательством интуитивной природы кита защищать другие виды, включая людей.
Гигантский кит спрятал 63-летнюю женщину под грудным плавником и толкал ее головой от акулы.
Второй кит также пытался отвлечь акулу от нее, хлопнув хвостом по воде.
Вскоре женщина смогла добраться до лодки с другими учеными.
Источник: The Independent
15:36