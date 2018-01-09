Сухая и прохладная погода ожидается в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 10 января, сухую и прохладную погоду в Украине будет определять гребень северного антициклона, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В Украине в среду без осадков. Ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западной части 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью около 0°, днем 4-9° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8 в 2007г, самая низкая ночью -30,7 в 1940г.



На 11 января синоптики прогнозируют в западной части и Одесской области местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза (днем на Закарпатье 4-9° тепла); на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем около 0°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

