В Киеве подешевели отопление и горячая вода

С 31 декабря 2017 года снизились тарифы на тепло и горячую воду от компании Киевэнерго, которая обслуживает большинство населения столицы Украины. Так, согласно решению НКРЭКУ от 28 декабря 2017 года, тариф на централизованное отопление для домов (квартир) со счетчиками теперь составляет 1355,83 грн/Гкал, а без домовых или квартирных счетчиков – 31,55 грн за 1 м² (с НДС).



Ранее 1 Гкал тепла от Киевэнерго обходилась по 1414,45 грн (с НДС) или по 32,91 грн за кв. м.



Также подешевела горячая вода. При наличии полотенцесушителя 1 куб. м теперь стоит 80,62 грн (с НДС), без полотенцесушителя – 74,53 грн (с НДС). Раньше горячая вода стоила 84,45 грн и 78,08 грн соответственно.



Второй крупный поставщик тепла и горячей воды в Киеве – Евро-Реконструкция – получил свои тарифы еще в ноябре 2017 года. НКРЭКУ повысила тарифы для этой компании в среднем на 9%. С 29 ноября 2017 года 1 Гкал тепла стоит 1181,86 грн (с НДС) для потребителей со счетчиками, а для абонентов без домовых или квартирных счетчиков стоимость отопления рассчитывается из площади квартиры – по 31,42 грн за 1 кв. м (с НДС).



Горячая вода от Дарницкой ТЭЦ, которой управляет Евро-Реконструкция, при наличие полотенцесушителя стоит 70,56 грн за 1 куб. м (с НДС), а без полотенцесушителя – 65,15 грн за 1 куб. м (с НДС).

