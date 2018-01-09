Цена сала в Украине приблизились к рекорду

В Украине овощи из борщевого набора за 2017 год выросли в цене на 37 процентов, а сало — на 67 процентов. Такие данные на своей странице в социальной сети Facebook привел депутат Верховной Рады, руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. «Индекс овощной корзины вырос на 37 процентов. Лидер роста стоимости весь год — мясо — на финальной дистанции в декабре уступил овощам», — сообщил он.



Дорошенко пояснил, что за последние 10 дней месяца все компоненты борщевого набора, кроме лука, прибавили в цене от 4 до 8 процентов. При этом мясо уступило по стоимости овощной корзине всего лишь процент, поднявшись на 36 процентов.



Больше всего за год из овощных продуктов цены взлетели на свеклу (73 процента), из мясных — на сало (67 процентов). Стоимость моркови выросла на 60 процентов, лука на 23 процента, капусты на 18 процентов, картофеля — на 17 процентов.



По словам Дорошенко, подорожание овощей, начавшееся в декабре прошлого года, долго откладывалось из-за низкой покупательной способности украинцев. Однако чем длиннее период стабильных цен осенью, тем стремительнее рост цен зимой и весной, отметил он.

