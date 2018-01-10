Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской

В Вышгородском районном суде избрали меру пресечения Юрию Россошанскому, которго подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Судья Алексей Рудюк решил оставить его под стражей на 2 месяца без права внесения залога. В суде Россошанский заявил, что согласен с подозрением, которое выдвинуто ему прокуратурой, но просил отпустить его под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что жена Россошанского заявила о записке, в которой он говорит, что возьмет вину на себя из-за травли.



Также стало известно, что отец Ноздровской обвинил Дмитрия Россошанского в убийстве односельчанина.



При этом в полиции уверены, что Россошанского справедливо обвиняют в убийстве. По данным источника в полиции, Россошанский рассказывает такие детали убийства Ноздровской, которые могут быть известны только преступнику.



Как сообщалось, юрист Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.



8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.



Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.



Похороны Ноздровской состоялись во вторник, 9 января, в селе Демидов.



