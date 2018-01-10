Памфилова предостерегла ЕС от вмешательства в выборы президента России

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала представителей Европейского союза (ЕС) воздержаться от заявлений, которые могут быть расценены как вмешательство в избирательный процесс в России.



На заседании ЦИК во вторник Памфилова сообщила, что после отказа Центризбиркома допустить до выборов президента блогера Алексея Навального "оперативно откликнулся Госдепартамент [США] и было заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей". Суть последнего заявления, по словам Памфиловой, была в том, что недопуск Навального к выборам "ставит под серьезные сомнения наличие политического плюрализма в России, демократичность предстоящих выборов". Также в нем выдвигался тезис о том, что "политически мотивированные заявления не должны использоваться для препятствия участию в политических процессах".



"ЦИК РФ, которая обладает независимым статусом принятия решений как от исполнительной, так и от законодательной власти страны, надеется, что в дальнейшем представители столь солидной организации, как ЕС, прежде чем выступать с подобными заявлениями, будут более внимательно знакомиться с национальными документами и фактическими обстоятельствами, не опираясь на разного рода сомнительные сообщения, и не допустят действий, которые могли бы трактоваться как вмешательство в избирательную кампанию по выборам президента РФ", - сказала глава ЦИК.



Она добавила, что ЦИК не может давать оценку справедливости приговора Навальному. "Эта дискуссия выходит за рамки компетенции ЦИК. Мы строго ориентируемся на те решения, которые официально признаны", - отметила Памфилова.



Она уточнила, что позиция ЦИК будет направлена в европейскую службу внешних связей и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.



Навальный собирался участвовать в предстоящий выборах президента в качестве самовыдвиженца, однако Центризбирком отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", которая отностися к категории тяжких. По делу "Кировлеса" в 2017 году его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.



Кроме того, в 2014 году Алексей Навальный вместе со своим братом Олегом был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" по ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Блогер получил три с половиной года заключения условно, его брат - три с половиной года колонии общего режима.



Согласно законодательству, граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость, не имеют права быть избранными. Также они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.



При этом Навальный утверждает, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.



Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный в данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура. По словам главы ЦИК, блогер сможет участвовать в выборах после 2028 года.



Верховный суд РФ 30 декабря 2017 года отклонил иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации инициативной группы. 6 января апелляционная инстанция ВС РФ также отклонила жалобу блогера на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии.

