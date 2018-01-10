Телеканал "Украина" возглавил национальный рейтинг телеканалов по версии ИТК

Телеканал "Украина" (входит в Media Group Ukraine) в декабре 2017 года возглавил рейтинг телеканалов от Индустриального телевизионного комитета (ИТК) среди аудитории старше четырех лет по всей Украине, поднявшись на две позиции по сравнению с декабрем прошлого года.



Согласно сообщению ИТК на сайте комитета, в данной категории телеканал "Украина" занял первое место с рейтингом 2,38% (средний процент зрителей канала от общего количества людей, принадлежащих к целевой группе) и долей аудитории в 12,42% (процент зрителей, смотревших канал, от общего их количества в заданный промежуток времени).



Как показывает мониторинг рейтинга телеканалов от ИТК, среди аудитории старше четырех лет по всей Украине на втором месте телеканал "1+1"(рейтинг 1,95%, доля аудитории 10,22%), третье место занял "Интер" (рейтинг 1,84%, доля аудитории 9,62%). На четвертом месте – телеканал "СТБ" с рейтингом 1,65% и долей аудитории в 8,61%, а на пятом месте – ICTV (рейтинг 1,47%, доля аудитории 7,68%). Телеканалы "Новый канал", "ТЕТ", "НТН", "2+2" и "ПлюсПлюс" занимают 6-10 позиции в рейтинге среди телезрителей старше четырех лет по всей Украине соответственно.



В то же время, в декабре 2016 года в рейтинге телеканалов от ИТК среди аудитории старше четырех лет по всей Украине лидировал телеканал "Интер", на втором месте стоял "1+1", на третьем – "Украина". Четвертое-десятое места занимали телеканалы "СТБ", ICTV, "Новый канал", "НТН", "ТЕТ", "ПлюсПлюс" и "2+2" соответственно.



В рейтинге телеканалов среди аудитории старше четырех лет в городах и селах с населением менее 50 тыс. жителей телеканал "Украина" также занимает лидирующую позицию с рейтингом 2,57% и долей аудитории в 12,51%. На втором месте в этой категории – телеканал "1+1" с рейтингом 2,33% и долей аудитории 11,35%. Далее следуют "Интер" (рейтинг 2,18%, доля аудитории 10,62%), "СТБ" (рейтинг 1,74%, доля аудитории 8,48%) и ICTV (рейтинг 1,52%, доля аудитории 7,4%). Телеканалы "Новый канал", "ТЕТ", "2+2", "НТН" и "ПлюсПлюс" занимают 6-10 позиции в рейтинге соответственно.



В рейтинге телесмотрения среди городов с населением свыше 50 тыс. жителей и возрастом аудитории от 18 до 54 лет первое место занял телеканал "СТБ" (рейтинг 1,59%, доля аудитории 10,83%).



В то же время, согласно рейтингу ИТК, среди указанной аудитории на втором месте телеканал "Украина" (рейтинг 1,45%, доля аудитории 9,88%), на третьем месте ICTV (рейтинг 1,44%, доля аудитории 9,78%). На четвертом месте – телеканал "1+1" с рейтингом 1,4% и долей аудитории в 9,54%, а пятое место занимает "Новый канал" с рейтингом 1,05% и долей аудитории в 7,11%. Телеканалы "Интер", "ТЕТ", "К1", "НТН" и "2+2" занимают 6-10 позиции в рейтинге соответственно.

