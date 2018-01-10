В феврале из-за акцизов цены на коньяк на Украине вырастут на треть

С первого января 2018 года акцизы на коньяк на Украине выросли на 20%, а с февраля цены на конечную продукцию могут подняться на треть.



Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины на сайте Верховной Рады.



Так, новый акцизный сбор на импорт коньяка будет составлять почти 127 гривен на 100 процентов спирта. Таким образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале месяце может подняться на треть.



Вместе с тем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года. Эксперты Минэкономразвития утверждают, что политика правительства, направленная на повышение импортных сборов приводит лишь к появлению бесконтрольного рынка суррогатного и контрабандного алкоголя. Теневой рынок алкогольных напитков в стране на сегодняшний день составляет до 60 процентов.



Последний раз цены на алкоголь на Украине поднимались в октябре 2017 года на 18%.

