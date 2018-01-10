В Петербурге начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ начался во вторник в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС первый заместитель секретаря Санкт- Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат законодательного собрания Александр Тетердинко, в родном городе главы государства начали работу 22 пункта по сбору подписей.



"Они [пункты сбора подписей] находятся внутри торговых комплексов, потому что на улице погода не благоприятствует. В торговых комплексах многолюдно, а петербуржцы своего президента - петербуржца, ленинградца - достаточно активно поддерживают", - сказал Тетердинко. Всего, по его словам, "порядка 50 ребят участвовали в сборе подписей".



Он отметил, что среди сборщиков подписей есть члены партии и представители Общероссийского национального фронта, они намерены собирать подписи в течение двух-трех недель. "Многие ребята мне звонили и делились, что довольно активно избиратели подписывали листы. Есть пикеты, которые по несколько сотен подписей сегодня собрали", - сказал Тетердинко.



В петербургском отделении общественной организации "Волонтеры Победы" также сообщили, что готовятся к сбору подписей в поддержку Владимира Путина и приступят к работе сразу после создания штаба кандидата. Их коллеги из Ленинградской области начали сбор подписей в Гатчине еще 5 января вместе с представителями еще 15 российских регионов. "В Гатчине все проходит в спокойном режиме, но стоять без дела волонтерам не приходится. Чаще всего подходят люди старше 40 лет и родители с детьми, но молодежь тоже активная", - рассказала ТАСС региональный координатор "Волонтеров Победы" Екатерина Петина.



Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс.



Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

