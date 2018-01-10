Инфляция на Украине в 2017 г. ускорилась до 13,7%

Рост потребительских цен на Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник. Согласно ее данным, за декабрь минувшего года инфляция составила 1% против 0,9% за ноябрь и 1,2% – за октябрь.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) выросла до 14,4% с 13,9% годом ранее.



На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 7,1% и 6,8%) подорожали овощи и яйца. На 4,0-1,6% повысились цены на молоко и молокопродукты, масло, сало, фрукты, хлеб, говядину, макаронные изделия. В то же время на 5,4-0,5% подешевели гречневая крупа, сахар, мясо птицы, рыба и продукты из рыбы.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.



Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения стоимости содержания и ремонта жилья на 1,1%, тарифов на отопление на 0,9%. Вместе с тем произошло снижение тарифов на водоснабжение и канализацию на 1,2%, горячую воду - на 0,1%.



Повышение цен на транспорт в целом на 1,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,5%, а также подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 1,5%.



Как сообщалось, в 2017 году правительство и Нацбанк Украины первоначально прогнозировали замедление роста потребительских цен до 8-8,1%, однако в течение года ухудшали свои прогнозы. В частности, правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции с 8% до 11,2%, а Нацбанк в конце октября – с 9,1% до 12,2%, а на 2018 год – до 7,3% с 6,0%.



Кабинет министров во время разработки проекта госбюджета-2018 также ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.







