В КНДР заявили, что оружие страны "предназначено только для США"

Глава делегации КНДР на межкорейских переговорах, председатель Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон заявил во вторник, что оружие КНДР нацелено только на США.



"Оружие Северной Кореи предназначено только для Соединенных Штатов и не [нацелено на] наших братьев, Китай или Россию", - приводит агентство Reuters его заявление, сделанное по окончании первого раунда переговоров с Республикой Корея.



Он также добавил, что обсуждение ядерной программы и оружейного арсенала Пхеньяна может негативно сказаться на межкорейских отношениях.

