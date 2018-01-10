Киев признан самым дешевым городом для туристов

Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года, сообщает ТСН.



Рейтинг "100 мест мира для путешествия 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых" составила британская туристическая компания Hoppa. В списке были указаны города и суммы, которые туристы используют там в среднем за сутки.



Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.



В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:



Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,



Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов



Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов



Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов



Рейтинг составлялся с учетом нескольких показателей, важнейшими из которых были стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной.



Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 грн).



По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).



Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью-Йорк, США. Чтобы отдыхать здесь, туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.

