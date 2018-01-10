Москва возмущена латвийским законом "О статусе участника Второй мировой войны"

Принятие Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны" вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Президент Латвии Раймондс Вейонис 4 января утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии.



"Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен, - говорится в комментарии Захаровой. - Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции".



По ее словам, данный закон "вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни". "Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом, - подчеркнула дипломат. - Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений".



Москва, заявила Захарова, призывает международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, Совет Европы) "дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку".

