Москва возмущена латвийским законом "О статусе участника Второй мировой войны"

Москва возмущена латвийским законом "О статусе участника Второй мировой войны"

Принятие Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны" вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 4 января утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии.

"Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен, - говорится в комментарии Захаровой. - Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции".

По ее словам, данный закон "вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни". "Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом, - подчеркнула дипломат. - Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений".

Москва, заявила Захарова, призывает международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, Совет Европы) "дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку".