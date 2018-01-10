"Нелюбовь" вошла в список номинантов на британскую премию BAFTA

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте BAFTA.



Премия BAFTA вручается в Лондоне с 1948 года. Сегодня церемония вручения кинематографических наград Британской академии, наряду с "Золотым глобусом", считается своеобразной генеральной репетицией "Оскара".



Напомним, что вручение "золотых глобусов" прошло в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. "Нелюбовь" Звягинцева там также участвовала в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но уступила картине немецкого режиссера Фатиха Акина "На пределе". В шорт-листе премии BAFTA, которая в этом году будет вручаться 18 февраля, фильма Акина нет.



"Оскар" в этом году будет вручаться 4 марта. Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист самой престижной кинопремии. Предыдущий фильм режиссера "Левиафан" тоже был в оскаровском шорт-листе, но не победил.



Как известно, в мае прошлого драма "Нелюбовь" получила приз жюри на Каннском кинофестивале. В июле фильм получил главный приз в Мюнхене, а в октябре стал лучшей картиной на Лондонском кинофестивале. Кроме того, лента взяла главную премию "азиатского Оскара" и ряд российских наград.





