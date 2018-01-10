Sony представила новое поколение робота-собаки Aibo

На проходящей в Лас-Вегасе технологической выставке CES компания Sony представила публике новое поколение робота-собаки Aibo, сообщает TechCrunch.



Обновленная версия робота заметно отличается от предыдущей, которую сняли с производства еще в 2006 году. Теперь Aibo стал еще больше походить на настоящего, слегка неуклюжего щенка, благодаря измененной форме головы и OLED-дисплеям, имитирующим глаза.



В ходе презентации два робота реагировали на поглаживания и распознавали лицо "хозяина", а порой даже садились по команде, повторяя и в этой непослушности поведение настоящих щенков. Небольшое видео с презентации робота на CES было опубликовано на YouTube-канале TechCrunch.



Точные сроки выхода нового электронного питомца на рынок не называются, но известно, что стоимость Aibo в Японии составит примерно 1735 долларов США. Кроме того, владельцам робота придется ежемесячно оплачивать сервисный сбор в размере 26 долларов.



Отметим, что владельцы предыдущей версии Aibo ранее столкнулись с неприятной проблемой: в 2014 году Sony прекратила поддержку роботов и выпуск запчастей, и в результате их хозяевам приходилось подолгу ждать ремонта роботов за счет "донорских" запчастей. Некоторые владельцы Aibo хоронили своих роботов с соблюдением всех принятых обрядов.







