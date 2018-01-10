Ипполит Моисеевич Кавалеридзе, или Как я тестировал на себе медрефому

Не знаю, что там курят в Минздраве, но явно нечто сильнодействующее. Это ж я, друзья, решил применить на практике (пардон за каламбур) теорию медицинской реформы. Поучаствовать в приписной кампании к семейным врачам. Испугался, понимаешь, что с 1 января 2018 года, как было заявлено, без декларации с врачом оказание медпомощи будет платным. Но... старт медреформы перенесен на самый подходящий для этого день – 1 апреля. Вопрос лишь в том, кто над кем будет смеяться.



Весь прошлый год нам твердили, что с 1 января 2018 года нужно будет обязательно выбрать себе участкового (или, как теперь правильно говорить, семейного) врача и заключить с ним договор – декларацию. И за каждую заключенную декларацию медучреждение, где работает твой врач, будет получать 370 грн. Это “цена” одного пациента за год.



Все декларации будут собраны в одной электронной базе eHealth, на разработке которой неплохо поднялись ребятишки из окружения Ульяны Супрун. А также борцы с коррупцией из “Transparency International Україна”. Причем тут семейные врачи? Ну как, гранты – штука тонкая. Кто что ухватил, тот то и “юзает”.



При этом мне непонятно одно: почему деньги выбрасываются на базу деклараций врача с пациентом вместо того, чтобы каждому гражданину сделать виртуальную медкарту и присвоить индивидуальный медицинский номер? По аналогии с налоговым номером. Чтобы, когда тебя без сознания привезут в больницу, врач мог по этому номеру в компьютере увидеть весь медицинский “бэкграунд”: чем болел, где лечился, какие есть аллергии, диабеты или кардиостимуляторы. Полезная штука, я вам скажу. В отличие от всех этих деклараций.



Но Минздрав не переубедить. Там уже все продумали по части договора-декларации: и что в нее записывать, и как получить SMS-подтверждение на мобильный телефон. И даже разработали для пенсионеров, не имеющих мобильной связи, альтернативную форму заключения договора в режиме офф-лайн.



Это же какое мощное воображение надо иметь, чтобы дать гипотетическим подписантам – врачу и пациенту – такие замысловатые имена?! Чего стоит один только Ипполит Моисеевич Кавалеридзе! А Константин Константинович Константинопольский-Браун! Или Виолетта Павловна Константинопольская-Егоровейко-Браун

В общем, мой поход в поликлинику и попытка приписаться к какому-то терапевту закончились неудачей. Выгнали с мрачными лицами. Спасибо, что не с матами. Визуально очевидно, что врачи от реформы в полном “восторге”. Будущие парамедики тоже. Про пациентов я молчу

А для дрессировки медперсонала разработали образец декларации и разослали его по поликлиникам. Дескать, тренируйтесь пока. И вот тут мы переходим к самому забавному. Я не психиатр и диагнозы ставить не могу, но вы просто взгляните на этот “шедевр”, и вам все станет понятно.Это же какое мощное воображение надо иметь, чтобы дать гипотетическим подписантам – врачу и пациенту – такие замысловатые имена?! Чего стоит один только Ипполит Моисеевич Кавалеридзе! А Константин Константинович Константинопольский-Браун! Или Виолетта Павловна Константинопольская-Егоровейко-Браун!Стесняюсь спросить, какие игры разума поселили наших пациентов в населенный пункт Великоанадоль Ясиноватского района Донецкой области? Ясиноватая вообще-то в настоящий момент находится на территории т.н. ДНР, то есть под контролем “гибридных оккупантов”, российских агрессоров и донецких сепаратистов одновременно. Мы что, кого-то собираемся там лечить? И прикреплять к семейному врачу?Про слово-пароль “Календула” я молчу. Потому что слово прекрасное и замечательное, главным образом своей растительно-лечебной адекватностью на фоне всей остальной явно выраженной шизофрении.Не удивительно, что при таких задвигах старт медицинской реформы решили перенести с 1 января 2018 года на 1 апреля 2018 года. О чем пресс-служба Министерства здравоохранения информирует население страны посредством визуальной рекламы в провинциальных средствах массовой информации. К слову, любопытно было бы узнать, каков бюджет этой рекламной кампании и кто ею управляет. Другими словами, размещает эту рекламу по районным газетам. Поверьте, это очень приятная и незатейливая пиар-работа. До 1 апреля можно наразмещать столько рекламных объявлений, что хватит на лечение в Израиле. Как министру социальной политики Андрею Реве, который говорил, что мы, украинцы, много жрем. В отличие от немцев, у которых с культурой питания все океюшки. Вот и допи...лся, можно сказать.Правда, сохраняется вопрос, почему для отложенного старта медреформы был выбран именно День смеха? Понимаю, что причина простая: как обычно не успели. Но все-таки, 1 апреля – это намек или случайно получилось?«РБК-Украина» пишет, что соответствующий закон был окончательно принят парламентом только 19 октября, а подписан президентом аж 28 декабря. В результате Министерство здравоохранения и Кабинет министров не успели принять необходимую нормативно-правовую базу, а также подготовить медучреждения для перехода на новые правила работы.Реформа – это же не только приписная кампания граждан к врачам. Тут же перекраивается вся система финансирования здравоохранения. Все медучреждения, которые оказывают услуги по первичной медпомощи на конкретной территории, из статуса бюджетных учреждений должны быть переведены в статус некоммерческих предприятий. Зачем? Ну, Ульяна Супрун так предложила, чтобы заменить субвенции платой за услуги. А вот услуги будет закупать новый госорган – Национальная служба здоровья, который, разумеется, еще не создан. Он будет перечислять деньги на основе электронных отчетов медучреждений по eHealth.Знаете, я это прочитал и ярко себе представил, как гипотетический населенный пункт Зажопьевка отчитывается по eHealth перед региональным отделением Нацслужбы здоровья за оказанную фельдшером тетей Маней услугу по установке очистительной клизмы школьнику Сидоренко, который наелся несвежей колбасы из местного сельмага.Все имена и фамилии вымышлены. Но ситуацию можно живо себе представить. Как и широко обсуждаемую реформу “Скорой помощи” с заменой врачей специалистами по неотложным состояниям, аналогичными нынешним фельдшерам. Другими словами, парамедиками.В общем, мой поход в поликлинику и попытка приписаться к какому-то терапевту закончились неудачей. Выгнали с мрачными лицами. Спасибо, что не с матами. Визуально очевидно, что врачи от реформы в полном “восторге”. Будущие парамедики тоже. Про пациентов я молчу. Но есть и позитивный момент. Так как до апреля еще три месяца, есть время сходить в церковь, помолиться за спасение души и тела нашего в условиях реформы медицины. А что еще делать?