Умер актер Михаил Державин

Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщили в театре. "После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра. О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье Михаила Степановича (1903-1951) и Ираиды Ивановны (1916-2000) Державиных. Отец (настоящая фамилия - Захаров) был актером Театра им. Е. Вахтангова, мать - студенткой театрального училища при Московском театре Революции (ныне - Московский академический театр им. В. Маяковского).



Михаил Державин воспитывался в творческой среде. Квартиру Державиных часто посещали известные актеры - Рубен Симонов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов и др. После начала Великой Отечественной войны семья переехала в Омск - туда был эвакуирован Театр им. Е. Вахтангова. В 1943 году вернулся с родителями в Москву.



В 1959 году Михаил Державин окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова) и стал актером Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне - Московский государственный театр "Ленком").



Исполнял роли Бубуся в "Опасном возрасте" Семена Нариньяни, Коня Карагуша в "Чудесной встрече" Лидии Черкашиной, Алеши Переверзева в пьесе Бориса Балтера и Владимира Токарева "До свидания, мальчики!", Алексея в "Гамлете из квартиры номер 13" Андрея Вейцлера и Александра Мишарина, Печорина в "О Лермонтове…" и др.



В 1965 году перешел на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.



С 1967 года являлся актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли Марсиаля в "Интервенции" Льва Славина, Марича в "Последнем параде" Александра Штейна, Елисеева в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкина в "Бане" Владимира Маяковского, Медведя в "Обыкновенном чуде" Евгения Шварца, Бобчинского в "Ревизоре" Николая Гоголя, Скалозуба в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Тартюфа в постановке пьесы Жана-Батиста Мольера "Тартюф, или Обманщик", Брауна в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта, Телятева в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Епиходова в "Вишневом саде" Антона Чехова, Счастливцева в постановке пьесы Григория Горина "Счастливцев - Несчастливцев", Маштю в "Орнифле" Жана Ануя, Нарокова в "Талантах и поклонниках" Александра Островского и др. Сыграл на сцене Театра Сатиры более 60 ролей.



Принимал участие в антрепризных спектаклях "Ханума" по пьесе Авксентия Цагарели и "1002-я ночь" по пьесе Сергея Глотова.



Михаил Державин также был широко известен как киноактер. Исполнял роли в фильмах "Они были первыми" (1956, режиссер Юрий Егоров), "На Киевском направлении" (1967, Владимир Денисенко), "Трое в лодке, не считая собаки" по одноименному произведению Джерома К. Джерома (1979, Наум Бирман), "Моя морячка" (1990, Анатолий Эйрамджан), "Чокнутые" по одноименной повести Владимира Кунина (1991, Алла Сурикова), "Жених из Майами" (1994, Анатолий Эйрамджан), "Старые клячи" (2000, Эльдар Рязанов), "Мексиканский вояж Степаныча" (2012, Максим Воронков) и др.



В общей сложности снялся в более чем 40 кинокартинах.



С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (1985) и "Хочу знать!" (2013).



Народный артист РСФСР (1989). Был награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006, 2011), Почета (2017). Заслуженный деятель искусств Польши (1976). Лауреат театральной премией "Хрустальная Турандот" (2007, "За долголетнее и доблестное служение театру").



Был женат третьим браком. Первая супруга - актриса Екатерина Райкина, дочь актера Аркадия Райкина. Вторая жена - Нина Буденная, дочь маршала Советского Союза Семена Буденного. Третья супруга - певица Роксана Бабаян. От второго брака есть дочь Мария.







