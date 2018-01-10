Как Опра сможет победить Трампа в 2020 году

У Опры Уинфри гораздо больше общего с Дональдом Трампом, чем может показаться на первый взгляд. По некоторым статьям она может даже дать ему фору в его собственной игре. Выступив в воскресенье с сильной речью о сексуальных домогательствах на церемонии «Золотого глобуса», Уинфри вынудила своих многочисленных фанатов выступить в интернете с призывом к ней баллотироваться в 2020 году в президенты и составить конкуренцию Трампу.

Давайте попробуем сравнить Трампа и Уинфри.



Оба они миллиардеры, обладающие примерно одинаковыми состояниями. Имея 2,9 миллиарда долларов, Уинфри в 2017 году стала самой богатой женщиной в Америке. У Трампа на тот год размер состояния составлял 3,1 миллиарда долларов, о чем свидетельствует ежегодный список Forbes. Один-ноль в пользу Трампа.



Оба являются медийными знаменитостями и известны настолько, что их легко узнают только по имени или по фамилии. Уинфри занимала главное место в дневном телешоу, которое шло на протяжении 25 лет. Трамп был звездой реалити-шоу «Ученик», которое продолжалось 15 сезонов. Уинфри получает очко, и счет становится один-один.



Оба в начале 2009 года завели аккаунты в Твиттере. Уинфри создала его в январе, и сегодня у нее 41,2 миллиона подписчиков. Трамп присоединился к этой соцсети спустя два месяца, и сегодня у него 46,3 миллиона подписчиков. Два-один в пользу Трампа.



Оба хорошо поднаторели в саморекламе. Уинфри фигурирует на обложке каждого номера журнала «Опра мэгэзин» (O, The Oprah Magazine), который выходит с 2000 года и имеет аудиторию 2,4 миллиона читателей. Трамп создал три журнала, но тираж у каждого из них никогда не превышал 200 тысяч экземпляров. Два-два.



Оба они хорошо известны в обществе. Институт Гэллапа в 2017 году поставил Трампа на второе место среди мужчин, вызывающих наибольшее восхищение. За него отдали свои голоса 14% респондентов. Уинфри в том же году поставили на третье место в списке женщин, которыми восхищаются больше всего. Она набрала четыре процента. Три-два, Трамп впереди.



По опросам общественного мнения оба идут ноздря в ноздрю. Квиннипэкский университет в марте 2017 года провел опрос, в ходе которого 43% респондентов положительно отозвались о Трампе, а 53% отрицательно. В ходе того же самого опроса Уинфри набрала 52% положительных отзывов и 23% отрицательных. Снова ничья, три-три.



Оба давали показания в конгрессе. Уинфри давала свидетельские показания в пользу законопроекта о проверке на криминальное прошлое тех соискателей, которые желают работать в детских воспитательных учреждениях. Было это в 1991 году. Трамп давал показания в 1993 году и заявил: «Операторы индейских казино не кажутся мне индейцами». Четыре-три, Опра вырывается вперед.



Оба играли роль серых кардиналов при выдвижении кандидатов в президенты. Уинфри поддержала Барака Обаму на праймериз в 2008 году, что могло иметь определенное значение для его победы над Клинтон. Трамп на первичных выборах Республиканской партии в 2012 году поддержал Митта Ромни. Назовем это ничьей.



Теперь оба вызвали спекуляции и предположения в СМИ по поводу своих президентских амбиций на 2020 год. Трамп открыто носится с этой идеей с начала 1980-х годов. Уинфри давно уже заявляет, что ее не интересуют выборные руководящие должности. Но о ней все равно говорят. Пусть это будет еще одна ничья.



Итог таков: у Опры четыре очка, у Трампа три. И две ничьи.



Если Уинфри решит баллотироваться от Демократической партии в 2020 году, между ними будет еще больше общего. Если судить по ее воскресной речи, она легко может оказываться в центре внимания СМИ, теленовостей и публичных мероприятий. То же самое в 2016 году делал Трамп, заработав, по оценкам «МедиаКвант» (MediaQuant), 4,6 миллиарда долларов на бесплатном эфирном времени.



Но Уинфри будет тесно на демократическом поле, поскольку там сойдется в схватке немало бывших политиков, а также подающих надежды новичков, которые пока неизвестны на всю страну и являются претендентами третьей лиги, как Трамп в 2016 году. Но они будут постепенно отсеиваться, так как не сумеют сплотиться против одного претендента.



У Уинфри нет опыта работы на выборных должностях, и в прошлом она лишь изредка выступала со своими комментариями по различным вопросам. Это даст ей возможность провести амбициозную и вдохновляющую кампанию, не разглашая своих подробных планов, как это сделал Трамп в 2016 году.



Если Уинфри захочет (а пока нет оснований полагать, что такое желание у нее имеется), то она легко сможет подняться из ниоткуда и занять господствующие позиции на демократическом поле, сорвав планы бесчисленных стратегов, вашингтонских политических кругов и партийных аппаратчиков. Даже если она не выиграет номинацию и не станет кандидатом, ей удастся создать огромную силу притяжения на всем поле демократической политики.



Демократы могут скорбеть по поводу бесплодной победы знаменитости Трампа, однако есть основания полагать, что в их рядах может оказаться не менее успешная знаменитость.

