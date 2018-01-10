В Украине сохраняется в основном морозная погода

В ближайшие сутки в Украине ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности, температурный фон существенно не изменится, лишь в юго-западной части страны немного повысится, сообщает Укргидрометцентр. В западной части Украины местами мокрый снег и дождь, в восточных областях слабый снег, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ночью от 2° тепла до 2° мороза, днем 4-7° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 января самая высокая температура днем была +11,1 в 1991 году, самая низкая ночью -32,9 в 1950 году.



12 января без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

