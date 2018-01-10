Украинцы телевидению доверяют больше, чем интернету

Украинскому телевидению доверяет 49% украинцев, в то время, как украинским сайтам лишь 41%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, сообщает ZN.UA.



Как сообщается, среди источников информации, безотносительно к информации, которую они распространяют, украинскому телевидению доверяет 49% опрошенных.



В то же время украинским интернет-сайтам доверяют 41%, социальным сетям - 37%, украинским газетам - 33%, украинскому радио - 29%, иностранному телевидению и интернет-сайтам 15-17%, российским источникам информации (газетам, радио, интернет сайтам, телевидению) от 3 до 7%.



Среди молодежи относительно большим доверием пользуются социальные сети и западное телевидение. Люди старшего возраста отдают предпочтение украинскому телевидению, газетам и радио.



Опрос был проведен 23 ноября - 4 декабря 2017 года среди 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

