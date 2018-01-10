Аналитики прочат Украине лишь одну медаль на Олимпиаде-2018

Аналитическое агентство Gracenote представило прогноз на исход Олимпийских игр 2018 года. Согласно ему, Украина завоюет в Пхенчхане лишь одну медаль - бронзовую. По мнению спортивных провидцев произойдет это в женской биатлонной эстафете.



В этом случае наша олимпийская команда займет лишь 27 место в неофициальном общекомандном зачете.



А победит на Олимпиаде в Корее, по мнению аналитиков, Германия. Как счяитают эксперты, она должна выиграть 14 золотых медалей. Второе место в Gracenote прочат сборной Норвегии, а третье - США.

