Майкл Дуглас на всякий случай опроверг возможные обвинения в мастурбации

Лауреат премии «Оскар» Майкл Дуглас заявил, что не мастурбировал перед сотрудницей своей продюсерской компании. Подобных обвинений актеру никто не предъявлял, сообщает Deadline.



Дуглас сам обратился к журналистам, заявив, что его намерены подставить. «Мой адвокат рассказал, что The Hollywood Reporter собирается опубликовать историю о сотруднице, которая работала на меня около 32 лет назад», — объяснил он.



По словам актера, женщина обвиняет его в том, что он мастурбировал перед ней, грязно ругался и использовал похабные выражения. Впоследствии Дуглас якобы уволил ее и сделал все, чтобы она больше не нашла работу в Голливуде. Артист подчеркнул, что это ложь и фабрикация.



На момент написания заметки The Hollywood Reporter не опубликовал никаких материалов, связанных с мастурбацией голливудской звезды.



73-летний Дуглас снялся в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Игра» и «Человек-муравей». Он получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за ленту «Уолл-стрит».

