Батарея iPhone сожгла магазин Apple

Почти полсотни человек эвакуировали из магазина Apple Store из-за дымящейся батареи iPhone. В результате один человек получил травму, еще семерым потребовалась медицинская помощь, сообщает Reuters.



Инцидент произошел во вторник, 9 января, в магазине Apple, находящемся недалеко от центрального железнодорожного вокзала Цюриха (Швейцария). Задымление возникло, когда сотрудник ремонтной службы извлекал перегретую батарею из корпуса iPhone, в результате чего сам работник получил небольшой ожог руки.



Задымление удалось ликвидировать, засыпав смартфон кварцевым песком, перед этим помещение покинули около полусотни сотрудников и посетителей.

