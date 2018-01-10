В России разбился автобус с украинцами: трое погибших

В результате ДТП в Курской области РФ трое украинцев погибли, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести, сообщает официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



"По информации посольства Украины в Российской Федерации, 10 января в Курской области в ДТП попал автомобиль с украинской регистрацией, который следовал по маршруту Днепр – Санкт-Петербург… В результате ДТП трое граждан погибли, трое – получили травмы тяжелой степени и были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы", - рассказал В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в среду.



По его словам, всего в автомобиле находилось девять граждан Украины.



Дипломат также отметил, что причины и обстоятельства аварии будут установлены по результатам следствия.



В.Кирилич проинформировал, что украинский консул поддерживает связь с лечебными учреждениями, где находятся травмированные украинцы, а также с местным отделением полиции и Главным управлением РФ по чрезвычайным ситуациям в Курской области.

