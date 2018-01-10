НБУ за неделю купил на межбанке $40 млн

Национальный банк Украины в первую неделю 2018 года купил на межбанковском валютном рынке $40 млн путем интервенций в форме запроса наилучшего курса. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Также отмечается, что в последнюю неделю 2017 года НБУ купил на межбанке путем интервенций в форме запроса наилучшего курса $3 млн, продал – $25 млн.



Напомним, НБУ в октябре 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы.



Для проведения такого вида интервенции НБУ делает запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационный системы (ТИС). После получения предложений банков НБУ заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.

