Стало известно, на сколько подорожают сигареты в 2018 году

Пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает в среднем на 7 гривен. Об этом свидетельствуют данные ГФС Украины, передает УНН.



“Учитывая повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, в среднем пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает примерно на 7 гривен”, — рассказали в ДФС.



Повышение произойдет из-за изменений в Налоговом кодексе Украины, которые предусматривают, в том числе, постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.



Так, в 2018 году эти показатели повысились на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%. С учетом предыдущей индексации — в среднем на 29,7%. Таким образом, ставка акцизного налога на табачные изделия выросла с 445,56 грн до 577,98 грн за 1 тысячу сигарет, а минимальное налоговое обязательство — с 596,05 грн до 773,20 грн соответственно.



Отмечается, что акцизный налог на табачные изделия станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете 2018 года. За счет сигаретного акциза планируется покрыть 11,7 млн грн из общего объема в 12,4 млн грн дополнительных бюджетных средств.



В последующие годы специфические ставки акцизного налога на табачные изделия и минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий будут расти на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1 тысячу сигарет. С 1 января 2025 года минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составит 2770,50 грн за 1 тысячу сигарет.



Также, с 1 января 2025 года Украина должна придерживаться требований Директивы ЕС о структуре и ставки акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

