Додон считает незаконным свое временное отстранение от должности

Додон считает незаконным свое временное отстранение от должности

Президент Молдовы Игорь Додон считает незаконным свое временное отстранение от должности, позволившее председателю парламента Андриану Канду утвердить в среду в обход главы государства назначение новых членов кабинета и закон о запрете новостных передач из России. Так он прокомментировал в среду действия спикера, на которого, в соответствии с решениями Конституционного суда (КС) от 2 и 5 января, были временно возложены обязанности главы государства.

"Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью", - написал президент в Facebook. По мнению Додона, контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы может удержать власть в стране "лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства". "Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются КС", - отметил он.

Ранее Додон утвердил отставки в кабинете, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур. Он также отказался подписать принятые парламентом поправки в Кодекс о телевидении и радио, предусматривающие запрет на ретрансляцию в Молдовы информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не ратифицировала). Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые пользуются наибольшей популярностью в Молдове.

В условиях ограниченных полномочий Додон активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать решения парламента не более одного раза. Когда глава республики блокирует законы, депутаты преодолевают вето с помощью КС, который возлагает право промульгации документов на председателя парламента или премьер-министра.