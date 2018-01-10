Додон считает незаконным свое временное отстранение от должности

Президент Молдовы Игорь Додон считает незаконным свое временное отстранение от должности, позволившее председателю парламента Андриану Канду утвердить в среду в обход главы государства назначение новых членов кабинета и закон о запрете новостных передач из России. Так он прокомментировал в среду действия спикера, на которого, в соответствии с решениями Конституционного суда (КС) от 2 и 5 января, были временно возложены обязанности главы государства.



"Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью", - написал президент в Facebook. По мнению Додона, контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы может удержать власть в стране "лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства". "Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются КС", - отметил он.



Ранее Додон утвердил отставки в кабинете, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур. Он также отказался подписать принятые парламентом поправки в Кодекс о телевидении и радио, предусматривающие запрет на ретрансляцию в Молдовы информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не ратифицировала). Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые пользуются наибольшей популярностью в Молдове.



В условиях ограниченных полномочий Додон активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать решения парламента не более одного раза. Когда глава республики блокирует законы, депутаты преодолевают вето с помощью КС, который возлагает право промульгации документов на председателя парламента или премьер-министра.

