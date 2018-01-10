Демократы в Конгрессе США обеспокоены неспособностью Трампа противостоять угрозе от РФ

Демократы в Конгрессе США подготовили доклад о предполагаемых попытках России "подорвать демократические институты" западного мира и неспособности главы государства Дональда Трампа противостоять им. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press, которому удалось ознакомиться с документом до его официальной публикации позже в этот же день.



200-страничный доклад был подготовлен по инициативе старшего демократа в сенатском комитете по иностранным делам Бена Кардина (от штата Мэриленд). По свидетельству агентства, этот документ впервые "столь детально описывает российские усилия по подрыву демократий", начиная с президентских выборов в США 2016 года. В нем также возлагается ответственность лично на Трампа за неспособность дать ответ "на усиливающиеся действия России по дестабилизации в США и во всем мире".



Как утверждает Кардин, которого цитирует агентство, "в то время как президент Трамп сидит сложа руки", руководство РФ "продолжает совершенствовать свой арсенал ассиметричных [инструментов] и ищет потенциальные возможности для подрыва [государственного] управления и эрозии поддержки демократических и международных институтов, которые Соединенные Штаты и Европа построили в течение последних 70 лет".



В докладе выражается беспокойство в связи с тем, что Трамп не воспринимает поведение России как непосредственную угрозу для Америки и западного мира. "Никогда раньше президенты США не игнорировали так явно столь серьезную и растущую угрозу национальной безопасности США", - уверены авторы доклада.



Агентство отмечает, что обеспокоенный бездействием главы государства сенатор также призывает Конгресс высказаться по этой проблеме и провести слушания для обсуждения поддержки европейских стран в "противостоянии российской агрессии". По мнению авторов доклада, правительству США также необходимо увеличить финансирование для продвижения демократии в Европе.



По данным агентства, председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер (от штата Теннесси) не присоединился к докладу Кардина. Однако содержащийся в нем ряд мер вызвал интерес республиканцев. В частности, речь идет о более агрессивном использовании финансовых санкций против РФ, а также оказание давления на соцсети с тем, чтобы они были более транспарентны в том, что касается распространения Россией информации политического содержания.

