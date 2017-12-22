Количество заболевших корью в Киеве превысило 50 человек

В Киеве зарегистрировано 54 случая заболевания корь, из них 43 случая среди детей, сообщает пресс-служба главное управление Госпродпотребслужбы в столице. Отмечается, что по предварительным данным почти все больные не были привиты против кори из-за отказа.



«Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы», – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.



Также сообщается, что из эпидемиологического анамнеза установлено, что более 20 больных с 22.12.2017 по 30.12.2017 посещали цирк «Кобзов», среди работников которого 26.12.2017 года был зарегистрирован случай кори.



09.01.2018 зарегистрирована вспышка заболевания корью среди учеников 1-Д класса общеобразовательного учебного заведения I-III ступеней Скандинавской гимназии. Все заболевшие ученики были не привиты.



Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.



По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет. У 10% детей с недостаточностью питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи заболевание заканчивается смертельным исходом.[1].

