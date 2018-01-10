Китайские смартфоны обвинили в шпионаже за пользователями

Компания Huawei обвиняется властями США в сотрудничестве с китайским правительством. На местные операторы сотовой связи оказывается давление с целью не допустить начало продаж смартфонов производителя, пишет The Information.



Китайская компания готовилась объявить о партнерстве с крупнейшим сотовым оператором США AT&T в рамках выставки CES в Лас-Вегасе Huawei. Однако сделка была сорвана - оператор отказался продавать смартфоны Huawei.



По словам источника Android Police, причиной этого является давление, которое оказывает Федеральная комиссия по связи США. В ведомстве убеждены, что Huawei тесно сотрудничает с правительством Китая и может вести тайную слежку за пользователями.



Подобного рода ситуация возник и с американским оператором сотовой связи Verizon.

