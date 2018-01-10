Следующий допрос Саакашвили в СБУ состоится 16 января – адвокат

Следующий допрос лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве запланирован на 16 января, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий. "Следующее следственное действие, на которое мы сегодня получили восьмую повестку, - следующая повестка получена на 16 января.



Но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователями СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас попасть на эту дату", - сказал он журналистам после выхода М.Саакашвили с допроса СБУ в среду.



Адвокат отметил, что допрос будет касаться того же дела, что и сегодня, а именно так называемого дела "Донгадзе-Курченко", в котором экс-президент Грузии проходит в качестве подозреваемого.