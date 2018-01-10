Саакашвили: никаких "грузинских снайперов" на Майдане не было

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что информация о так называемых "грузинских снайперах", которые якобы расстреливали активистов Майдана зимой 2014 года, не соответствует действительности.



После допроса в Управлении СБУ в Киеве в среду он сообщил журналистам, что его накануне допросили в качестве свидетеля по "так называемому участию грузинских снайперов в расстрелах на Майдане".



"Это российская история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Только я уже не был президентом Грузии в это время и приезжал сюда как рядовой гражданин", - отметил он.



"Никаких грузинских снайперов нет, есть нанятые Россией актеры, ГРУшники или какие-то их там другие шпионы, и итальянский канал с подачи российской пропаганды сделал об этом передачу. После чего в Украине проверяют сейчас эти факты, и тратятся ресурсы на проверку фактов российской пропаганды. Так вот мой им совет – нужно просто поймать тех людей, кто расстреливал людей на Майдане. Эти люди в основном, я уверен, ходят по Украине, они даже, может быть, работают в этих органах (при этом М.Саакашвили указал на здание управления СБУ – ИФ)", - подчеркнул экс-президент Грузии.

