Омелян прогнозирует завершение переговоров с Ryanair в ближайшее время

Переговоры с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair относительно ее выхода на украинский рынок находятся на финальном этапе, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выразив надежду, что они будут завершены с положительным итогом уже в январе-феврале текущего года.



"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. Надеюсь, что это состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок по сравнению с позициями, которые мы имели в прошлом году", - сказал министр в эфире программе "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK.



Министр подчеркнул, что после срыва переговоров с Ryanair у министерства наладился очень хороший контакт с аэропортом "Борисполь" (Киев).



Как сообщалось, Ryanair 10 июля 2017 года объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте 2017 года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.



Как заявил тогда П.Рябикин, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.



Через два дня, 12 июля 2017 года, после специального совещания с руководством Минифраструктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций" премьер-министр Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса Ryanair полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

