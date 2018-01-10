Наблюдатели от США войдут в состав миссии ОБСЕ на президентских выборах в РФ

Наблюдатели от Соединенных Штатов войдут в состав миссии ОБСЕ на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщила официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.



"Соединенные Штаты участвуют в наблюдении за выборами через международные организации, а именно ОБСЕ", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли представители США осуществлять наблюдение за предстоящими президентскими выборами. При этом она адресовала в российский МИД вопрос о получении международными организациями соответствующего приглашения.

