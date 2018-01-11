В США заговорили о третьем Майдане

Украину ждет третий Майдан, если президент Петр Порошенко не решит четыре "незавершенные задачи" до 2019 года. Об этом в своем блоге пишет Дайан Фрэнсис, старший научный сотрудник Atlantic Council - аналитического центра в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО. Начало нового года очень похоже на 2013 год перед Евромайданом, пишет эксперт и объясняет, почему.

Президентство Порошенко напоминает период правления Виктора Януковича, тем, что нынешний президент также пытается укрепить свою власть любыми средствами, в том числе, тормозя реформы и преследуя оппонентов, отмечает эксперт.



"Верховенство закона отсутствует, депутатская неприкосновенность остается в силе. Коррупционеры не подвергнуты судебному преследованию, даже Янукович. Ситуация напоминает ту, которая привела к вспышке "уличных" революций 2004 и 2014 годов", - пишет Фрэнсис.



Аналитик подчеркивает, что заверения властей, что новые массовые волнения приведут к витку нестабильности и возобновлению российской агрессии, безосновательны.



"Призрак русского вторжения фактически исчез, сегодня возможность разжигания восстания "зелеными человечками" исключена", - говорится в статье.



Она отмечает, что призывная система, финансовая помощь Запада и противотанковые ракеты Javelin позволили создать в Украине одни из самых сильных вооруженные силы в Европе.



"Развертывание такого типа оружия означает качественный скачок из положения, где Украина неспособна дать отпор... к ситуации, когда она может защищаться или наносить упреждающие удары. Иными словами, в этот раз все по-другому, потому что Украина вооружена до зубов", - говорит аналитик.



Кроме того, множество патриотически настроенные молодые люди и ветераны АТО "не только нейтрализуют российскую угрозу, но принципиально меняют качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года".



По ее данным, украинцы больше интересуются уровнем коррупции в стране, чем угрозой со стороны России, а Запад твердо поддерживает устремления граждан Украины к установлению настоящей демократии и построению справедливого общества.



Если произойдет третий Майдан, то Украина не окажется в хаосе, поскольку в стране усилились финансовые институты, есть опыт сотрудничества с западными союзниками, создана "инфраструктура управления", состоящая из сотен честных парламентариев, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных организаций и политики.



"Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти", - подчеркивает Фрэнсис.



Аналитик Atlantic Council отмечает, что Порошенко сделал некоторые шаги по реформированию Украины, но остались еще четыре незавершенные задачи:



- отозвать и пересмотреть свой неэффективный законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, как этого требуют украинцы и западные доноры;



- прекратить атаки на Национального антикоррупционного бюро Украины;



- снять неприкосновенность с депутатов парламента;



- запретить политическую пропаганду на всех телевизионных станциях в преддверии выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов.



"Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", - подчеркивает Фрэнсис.

