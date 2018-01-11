Сумским "патриотам" пришлось выкупать в магазине тетради со Сталиным

Жители украинского города Сумы обнаружили в магазине школьные тетради с портретами российских императоров и лидеров СССР.



На обложках тетрадей были изображены Екатерина II, Николай II, Иосиф Сталин, а также фотографии из военной хроники с георгиевской лентой и надписями "Битва за Москву", "Сталинград", "Курская битва" и т.д. "Активисты" выкупили всю партию товара, чтобы "тетради с лучшими образцами пропаганды" не попали к школьникам.



Хозяин магазина уже заявил, что наличие такой продукции недопустимо, и пообещал попросить поставщика уничтожить остатки тиража.



Тетрадями уже заинтересовалась Служба безопасности Украины. Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения службы Олеся Рапута, сотрудники СБУ проверяют происхождение тетрадей.



С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

