В ХДС/ХСС заявили о близящемся завершении переговоров о коалиции в ФРГ

Консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вышли на финишную прямую на так называемых зондирующих переговорах о формировании нового правительства ФРГ. Об этом заявил в среду журналистам исполнительный секретарь фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер по итогам предпоследнего дня консультаций.



"Сейчас мы на финишной прямой. Завтра финиш", - сказал политик, член ХДС, председателем которого является канцлер Ангела Меркель.

